Okyanusta can pazarı yaşandı. Ansızın ortaya çıktı

Video görüntüleri, bir kambur balinanın aniden sudan çıktığını ve ardından 23 metrelik küçük bir tekneyi alabora ettiğini gösteriyor.

Dev memeli, tekneyi ters çevirirken iki kişinin okyanusa düştüğü görülüyor. Görüntüler, insanları sudan çıkaran yakındaki bir teknede olduğunu ve güvende olduklarını söyleyen Colin Yanger adlı biri tarafından çekildi.

ABD Sahil Güvenlik, kimsenin yaralanmadığını açıkladı ve olayı Kıyı Araştırmaları Merkezi Deniz Hayvanları Yardım Hattı ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne bildirdi.