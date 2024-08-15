Olağanüstü goller. Daha iyisi atılmadı

Günümüzde futbolda atılan güzel goller, izlemesi kadar taraftara da keyif veriyor.

Bir futbol sayfası, maçlarda atılan olağanüstü golleri derledi.

Videoda, Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu Aboubakar'ın milli takımda attığı gol de bulunuyor.

Vincent Aboubakar, 2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı attığı gol hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Kamerunlu golcü, rakip savunmacıyı çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kalmış, daha sonra harika bir aşırtma golüyle kaleciyi avladı.

Mücadele, 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı.

GÜNDEM OLDU

Paylaşılan video binlerce kez izlenirken, kullanıcılar yorum yağdırdı.

ABOUBAKAR BAŞARILARI

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Aboubakar, 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmayı başardı.

32 yaşındaki golcü oyuncunun ayrıca Kamerun ile 1 Afrika Kupası, Porto ile 2 Portekiz Liga Portugal ve 1 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

Kamerun ile Afrika Uluslar Ligi gol krallığı da bulunuyor.