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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama. TFF'ye sitem etti

TFF, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı ve karşılaşmada hakem hatası yapıldığını duyurmasının ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:54
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Olan Sivasspor'a oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama

Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama. TFF'ye sitem etti
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Süper Lig'de 16. haftada yaşanan hakem hataları spor kamuoyunda büyük yer buldu. Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmalarında yaşanan hatalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaparak bu iki maçta da "önemli hakem hatalarının yapıldığını" duyurdu. Bununla da kalmayarak VAR kayıtları yayıncı kuruluş beIN Sports'tan yayınlandı. Merkez Hakem Kurulu da konuyla ilgili "Sivasspor- Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi. 

RIZA ÇALIMBAY İSYAN ETTİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa telefonla bağlanarak verilen kararı değerlendirdi. Çalımbay "Burada hiçbir şey yok. Yok işte, bir kez daha görüyoruz. Olan Sivasspor'a oldu. VAR Kayıtlarını dinliyorum ama boşuna dinliyorum. Bunları konuşmaya bile gerek yok. Bir bilen varsa, golün neden sayılmadığını bilen varsa söylesin bana. Bu Sivasspor'a yapılmış bir haksızlık. Göz göre göre puanımız gidiyor" dedi. Şiddetle puana ihtiyacı olduklarını belirten Rıza Çalımbay "Bu maçta bu pozisyondan sonra 2 tane oyuncumuz sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Konyaspor maçına eksik gelmemizi sağladı. Şiddetle puana ihtiyacımız varken 1 puan belki de 3 puanımız gidiyor. Yazık gerçekten" dedi.

 

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Misafir
3.01.2023 18:17
Sivas'ın durumu ne olacak, peki. Mağdur olmadı mı. Nasıl olacak, adalet nasıl sağlanacak. Maçın tekrarlanması ya da 1-1 olarak devamının oynanması doğru olmaz mı.. şike şüphesi araştırılmayacak mı..  
 
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