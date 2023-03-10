AKP'den yeni seçim kıyağı. Olan yine zamanında borcunu ödeyenlere olacak

AKP İktidarın "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi olarak" lanse ettiği yeni düzenlemeyle birlikte borcunu zamanında ödeyenler cezalandırılmış oldu. Vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR

14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak. Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek. Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu silinecek.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR

Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.

Ayrıca AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne verilecek önergelerle deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi. Deprem bölgesindekilerin 'Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, deprem bölgesindeki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NASIL YAPILACAK

Mustafa Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi: "Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.

PEŞİN ÖDEMELERE İNDİRİM NE KADAR OLACAK

Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

HANGİ VERGİ CEZA VE FAİZLER SİLİNECEK

Elitaş, ilk defa yaptıkları düzenlemeye göre, vatandaşların vergi, ceza, faiz gibi 2 bin lirayı aşmayan borçlarını sileceklerini vurguladı. SGK ve belediyeye olan borçlara da düzenleme yaptıklarını dile getiren Elitaş, teklifle bu yıl sonuna kadar TOKİ tarafından ihale edilen işlerde damga vergisi istisnası uygulaması getirileceğini söyledi.