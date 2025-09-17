Olay itiraf: Galatasaray'ın kapısından dönmüş

İngiliz devi Manchester United'ın transfer sezonunda Antwerp'ten kaleci Senne Lammens'i kadrosuna kattı. Belçikalı file bekçisi için 21 milyon Euro bonservis ödendi.

Lammens'in futbolcu kardeşi Tom Lammens ise transferle ilgili Nieuwsblad'a önemli açıklamalarda bulundu.

Kardeşinin Galatasaray'ın da gündeminde olduğunu hatırlatan Lammens, Manchester United transferine "şüpheyle yaklaştığını" söyledi.

Lammens, "Galatasaray'da çok kaliteli oyuncular var. Orada kupalar için oynuyorsunuz. Senne, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilir. United transferine başlangıçta şüpheliydim. Çünkü orada büyük bir baskı var. Birçok oyuncu baskıya yenik düşerek tam potansiyelini yakalayamadı" dedi.

Son kararın kardeşine ait olduğunu ifade eden Lammens, "Sonuç olarak ona en iyi hissi United verdi. Bunun bir nedeni de United'ın yetenek avcısı Tony Coton'un neredeyse 1 yıldır takip etmesi ve Senne'ye güvenmesiydi" diye konuşu.