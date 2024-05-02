Olaylı maçın polis kamerasında inanılmaz görüntüler

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Olaylı maçın polis kamerasında inanılmaz görüntüler
Aksaray’da Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 7'nci Grup 10’uncu haftasında karşı karşıya gelen Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımları arasında yaşanan kavganın ardından, her iki takımın futbolcuları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çarşamba günü saat 15.00'te Dağılgan 2 No'lu Saha'da oynanan maç Tuz Gölüspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Tuz Gölüspor, 24’üncü dakikada Gizem Ağıl'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Tuz Gölüspor, 90+2'nci dakikada Emine Uygun’un golü ile maçı 2-0 kazandı. 26 puanla liderliği meşale ile kutlayan Tuz Gölüsporlu oyuncularla Mezitli Mercanlar oyuncuları arasında maç sonu kavga çıktı. Çevik Kuvvet, sahaya girerek futbolcuları ayırdı. Daha sonra futbolcular soyunma odasına yönlendirildi. Kavga sonrası Tuz Gölüspor’dan 6; Mezitli Mercanlar’dan ise 1 oyuncu yaralandı. Her iki takımdan yaralanan futbolcular hastaneye gidip darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Mezitli Mercanlar oyuncularının Tuz Gölüspor’dan bir oyuncuyu tekmeleme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS KAMERALARI İNCELENDİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Edinilen bilgiye göre maç içerisinde kasıtlı fauller ve sözlü sataşmalar yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise kavga çıktı.

Polis kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonucu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 6222'den soruşturma başlatıldı. Aksaray il Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından görüntüler büyük titizlikle incelenirken kulüpler de uyarıldı. Spor sahalarında futbolcu, antrenör, yönetici, taraftar fark etmeksizin Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 6222 kanununu çiğneyen herkesin ceza alabileceği hatırlatıldı.

Öte yandan konuk takım Mezitli Mercanlar ekibi soyunma odasına zarar verdi. Kalorifer petekleri yere inerken, kapıların ve dolapların kırıldığı görüldü.

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