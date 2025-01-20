Olcay Şahan'dan Altınordu mesajı

Kaynak: DHA
Olcay Şahan'dan Altınordu mesajı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da görevden ayrılan teknik direktör Olcay Şahan bir mesaj yayınladı.

Altınordu'da yönetimin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Teknik Direktör Olcay Şahan, kırmızı-lacivertli kulübün layık olduğu yere yükseleceğini dile getirdi. İzmir temsilcisinin başında 18 maçta 36 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 0-0 biten İnegölspor karşılaşması sonrası görevden alındı.

"ALTINORDU BAŞARILI OLACAKTIR"

Şahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk çocuklarına inanan ve başarılı olacağına inandığım Altınordu ile yolculuğumuz sona erdi. Ancak ben bu sistemin mutlaka başarılı olacağına inanıyorum. Bana bu imkanı sağlayan başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere kulübün profesyonellerine teşekkür ederim. Altınordu mutlaka layık olduğu yere yükselecektir" ifadelerini kullandı.

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