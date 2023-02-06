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ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:32
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi

ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi
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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

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