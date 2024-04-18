Öldü denilen Bayern Münih dirildi Tuchel acısını böyle çıkarttı. Eren Bozdaş yazdı

Kaynak: Haber Merkezi Eren Bozdaş
Öldü denilen Bayern Münih dirildi Tuchel acısını böyle çıkarttı. Eren Bozdaş yazdı
Rövanş maçında Arsenal'i ağırlayan Bayern Münih Kimmich'in golüyle adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta alınan 2-2’lik sonuç nedeniyle riske girmek istemeyen takımlar Allianz Arena’da oynanan karşılaşmaya kontrollü başladı.

Defans hatlarının öne çıkmadığı kontrollü pas oyununun oynandığı ilk yarıda top kontrolü bir o yana bir bu yana giderken iki takımda ceza sahsına girmekte zorlandı.

Uzaktan da vurulan toplardan büyük bir tehlike çıkmaması sonucunda keyif vermeyen ilk yarı 0-0 sona erdi.

Öte yandan 2. Yarıda sahaya bambaşka bir Bayern Münih çıktı. Topun kontrolünü tamamen eline alan Alman ekibi hücumu merkezden kanatlara yaymayı tercih etti.

Bu doğrultuda son çizgiye kadar giden Bayern Münih bekleri ceza sahasına orta yapmaya başladı. 47’de Kimmich’in ortasında kafasını vuran Goretzka’nın şutu direkten döndü.

63’te Guerreiro’nun sol kanattan yaptığı ortada bir anda ceza sahasına koşarak giren Kimmich’in uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

Bu dakikadan sonra Arsenal beraberlik golü için biraz daha öne çıkmaya başlarken Tuchel’in savunmaya yaptığı Upamecano gibi ekstra değişiklikler ve Neuer gibi bir kalecinin varlığı Arsenal’in o çok istediği golün gelmesini engelledi.

Arsenal’in öne çıkması sonrası Bayern Münih arka alanda boşluklar bulsada bir türlü bitiricilik anlamında başarılı olamadı.

Bundesliga’da şampiyonluğu Bayer Leverkusen’e kaptıran ve oldukça formsuz olan Bayern Münih İngiltere’de şampiyonluğun favorilerinden olan Arsenal’i turnuvanın dışına itti ve adını yarı finale yazdırdı.

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