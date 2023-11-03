Öldü sanılan Yeşilçam yıldızının yaşadığı ortaya çıktı

ABC’de yer alan bilgilere göre, Türk sinemasının önemli yüzlerinden Meral Kurtuluş'un 2008 yılında vefat ettiği biliniyordu. Fakat gerçek farklı çıktı.

Çok uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşayan duayen sanatçının yaşadığı ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun sevenlerine seslendiği videodaki son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Oldukça yaşlanan ve değişen Kurtuluş'un son hali ise görenleri epey üzdü.

Paylaşılan bir videoda “Beni öldü biliyorlar ama ben yaşıyorum. Beni unuttular” diyen Meral Kurtuluş hatırlanmak istediğini belirtiyor.

Usta oyuncunun değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor. Kurtuluş'un son hali için kullanıcılardan 'Meral hanım öldünüz sanıyorduk', 'Vefasızlık çok kötü', 'Meral hanıma sahip çıkalım', 'Nasıl değişmişsiniz' gibi yorumlar geldi.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

Oyuncu Meral Kurtuluş, 1935 Kosova doğumludur. Kurtuluş, 1950’de Türkiye'ye yerleşmiş, 1959'da cevat kurtuluş ile evlenmiştir.

1960'da bilinen ilk filmi ayşecik ile (polis ahmet'in karısı) sinemada görünmeye başlamış, 100 kadar filmde yan oyuncu olarak rol almıştır.

İnternet sayfalarında 2008 yılında vefat ettiği yazsa da usta oyuncu Meral Kurtuluş hala hayattadır.