Öldü sanılan Yeşilçam yıldızının yaşadığı ortaya çıktı

Yeşilçam’ın yılsızdı Cevat Kurtuluş'un eşi Meral Kurtuluş'un hayatta olduğu öğrenildi.

Öldü sanılan Yeşilçam yıldızının yaşadığı ortaya çıktı

ABC’de yer alan bilgilere göre, Türk sinemasının önemli yüzlerinden Meral Kurtuluş'un 2008 yılında vefat ettiği biliniyordu. Fakat gerçek farklı çıktı.

Çok uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşayan duayen sanatçının yaşadığı ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun sevenlerine seslendiği videodaki son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Oldukça yaşlanan ve değişen Kurtuluş'un son hali ise görenleri epey üzdü.

Paylaşılan bir videoda “Beni öldü biliyorlar ama ben yaşıyorum. Beni unuttular” diyen Meral Kurtuluş hatırlanmak istediğini belirtiyor.

640xauto-2-vasf.webp

Usta oyuncunun değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor. Kurtuluş'un son hali için kullanıcılardan 'Meral hanım öldünüz sanıyorduk', 'Vefasızlık çok kötü', 'Meral hanıma sahip çıkalım', 'Nasıl değişmişsiniz' gibi yorumlar geldi.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

Oyuncu Meral Kurtuluş, 1935 Kosova doğumludur. Kurtuluş, 1950’de Türkiye'ye yerleşmiş, 1959'da cevat kurtuluş ile evlenmiştir.

640xauto-3.webp

1960'da bilinen ilk filmi ayşecik ile (polis ahmet'in karısı) sinemada görünmeye başlamış, 100 kadar filmde yan oyuncu olarak rol almıştır.

İnternet sayfalarında 2008 yılında vefat ettiği yazsa da usta oyuncu Meral Kurtuluş hala hayattadır.

640xauto-6-lkzp.webp

640xauto-5.webp

640xauto-7.webp

oldu-sanilan-yesilcam-yildizinin-yasadigi-ortaya-cikti-g9tr.webp

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor Gündem
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir?
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler Gündem
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj Magazin
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı