Öldürdüğü annesinin cesediyle 15 saat yaşadı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi annesini bıçakla öldürdü. Annesinin cesediyle 15 saat geçiren şahıs sonra polis merkezine gidip, annesini öldürdüğünü ihbar etti.

KAYNAK: İHA
Öldürdüğü annesinin cesediyle 15 saat yaşadı

İHA'nın haberine göre, olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., gece saatlerinde cinnet getirerek annesi Bahriye Ş.’yi bıçakla öldürdü.

Evin küçük oğlu olduğu öğrenilen B.Ş.’nin annesi Bahriye Ş.’yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde beklettiği belirtildi.

Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.Ş., suçunu itiraf ederek polise teslim oldu.

Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli B.Ş.’nin verdiği adrese giden polisler, anne B.Ş.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw051808-01.jpg

aw051808-02.jpg

aw051808-03.jpg

aw051808-04.jpg

aw051808-05.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı Gündem
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı
Livakovic'i yerin dibine soktular. Fatura Fenerbahçe'nin kalecisine kesildi Spor
Livakovic'i yerin dibine soktular. Fatura Fenerbahçe'nin kalecisine kesildi
Tavuk eti üretimi büyük düşüş. Yüzde 5,9 geriledi Ekonomi
Tavuk eti üretimi büyük düşüş. Yüzde 5,9 geriledi
Siroza birebir iyi gelen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Siroza birebir iyi gelen ot ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür hareketlenen fay hattını açıkladı. Görür’den uyarı geldi Gündem
Prof. Dr. Naci Görür hareketlenen fay hattını açıkladı. Görür’den uyarı geldi
Çocukları kesip biçmeyelim mi dedi canlı yayından kovuldu Ekonomi
Çocukları kesip biçmeyelim mi dedi canlı yayından kovuldu
İYİ Partiden AKP’ye Meral Akşener yanıtı Siyaset
İYİ Partiden AKP’ye Meral Akşener yanıtı