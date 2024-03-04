Öldürdüğü eniştesinin üzerinden arabayla geçti. Dehşet anları kamerada

Kaynak: DHA
Öldürdüğü eniştesinin üzerinden arabayla geçti. Dehşet anları kamerada
Kayseri’de, güvenlik görevlisi Y.K. tartıştığı eniştesi Sertan T.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra otomobili ile üzerinden geçti. Dehşet anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kayıt altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Y.K. ile eniştesi Sertan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etmeye başladı. Temel, başına isabet eden 3 kurşunla yere yığılırken, bu sırada otomobiline binen Y.K., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti.

Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, Y.K. daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda Sertan T.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile otomobille olay yerinden kaçan şahıs ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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