Öldürdüğü eski eşi için "20 kez beni aldattı" dedi! Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Öldürdüğü eski eşi için "20 kez beni aldattı" dedi! Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşandığı eşi Tülay Dağaşan'ı tabancayla vurarak canına kıyan Şefik Karaali hakkında, ‘Kadına Karşı Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanığın mahkemede ceza indirimi için söyledikleri ise mübbet cezasının önüne geçemezken öldürülen kadının avukatı ise verilen karardan memnuniyetini dile getirdi.

4 Ocak 2024’te Darıca'da sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, iki yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı. 5 Kurşunla ağır yaralanan Tülay Dağaşan hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"YLE SUÇLANDI

Hazırlanan iddianamede; çiftin aldatma iddiası nedeniyle boşandıkları, boşandıktan sonraki süreçte sanık Karaali’nin, evli oldukları dönemde Dağaşan’ın kendisini aldattığına yönelik şüpheler duyarak Dağaşan ile bu konuda tartıştıkları ifadeleri yer aldı. Kamera kayıtlarının da yer aldığı iddianamede savcı, tutuklu sanık Şefik Karaali’nin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Gebze Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Karaali, “Pişmanım böyle olsun istemezdim. Ben tasarlayarak cinayet işlemedim. Tamamen tesadüftür” dedi.

Mahkeme, sanığın suçunun sabit olduğunu, dosyayla ilgili tüm delillerin toplandığını belirterek sanığın 'Eşe Karşı Tasarlayarak Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ailenin avukatı Semra Yıldız karar nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ben bir avukat, kadın, anne olarak gurur duyuyorum. ‘Kadına Karşı Tasarlayarak Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada tam 20 kez ‘Beni aldattı’, 18 kez de ‘Ben eski karımı seviyordum’ demesine rağmen heyet burada hiçbir indirim sebebi vermeden, savcının da mütalaasına uygun bir şekilde ağırlaştırılmış ve tasarlayarak öldürmekten ömür boyu hapse çarptırdı. Bu kararı olumlu, mutlulukla karşıladık. Mutluyuz, gururluyuz."

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