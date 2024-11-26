Öldürülen berbere hazin tören

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Avcılar'daki berber dükkanında kurşunların hedefi olan berber Mehmet Salih Özsökük, son yolcuğuna uğurlandı.

33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, karısı, çocuğu, kayınvalidesi, annesi, babası, kuzeni ve Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmüştü.

Yaşanan olayda Aladağ'ın kayınbiraderi ve kız kardeşi ise ağır yaralanmıştı. Kayınbiraderi Gökhan Soylu'ya silahla saldırdığı dükkan da berber Mehmet Salih Özsökük'te kurşunların hedefi olarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Olay sonrası evli olduğu öğrenilen Özsökük'ün cenaze namazı bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Kemalpaşa Camii'nden kılındı. Cenazede Özsökük'ün yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Özsökük, defnedilmek üzere Hadımköy Mezarlığı'na götürüldü.

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