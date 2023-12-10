Öldürülen motokuryenin eşi açıkladı: Görüntüler ortaya çıkana kadar intihar dediler

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan Öznur Göçer, eşinin ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi. Kendisine yetkililer tarafından ellerinden gelenin yapılacağı söylense de kendisinin tatmin olamadığını belirten Gökçe: “Eşimin ölümüne neden olan, kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum”

“İNTİHAR DEDİLER”

Kamera kayıtları ortaya çıkana kadar, polisin kendilerine Yunus Emre Göçer’in intihar ettiğini söylediklerini belirten Öznur Göçer: “Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı.”

ÇOCUKLARI İLE BİR BAŞINA KALDI

2 evladı olduğunu söyleyen Göçer, bir çocuğunun da otizmli olduğunu söyleyerek yalnız başına kaldıklarını belirtti: “15 yaşında lise öğrencisi kızım var. 8 yaşında da otizm hastası bir çocuğum var. Çocuğum hasta olduğu için sosyal yaşantısında dışlanıyordu. Onun rehabilite olabilmesi için eşimle birlikte dişimizi tırnağımıza takıp çabalıyorduk. Şimdi yalnız başımıza kaldık”

NE OLMUŞTU?

30 Kasım tarihinde Yunus Emre Göçer isimli motokurye Avrasya Tüneli çıkışında ilerlerken arkasından gelen bir araç Göçer’e hızla çarptıkran sonra olay yerinden kaçmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Göçer’in ardından kendisine çarpıp kaçan aracın diplomatik plakalı bir araç olduğu söylenmiş ve bundan dolayı tutanak tutulmadığı öne sürülmüştü. Sonrasında ise söz konusu aracın Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna ait olduğu ortaya çıktı.

Daha sonra ifadesi alınan Mohamed Hassan Shekh Mohamud emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Yunus Emre Göçer’in hayatına mal olan kazadan sonra hakkında yakalama kararı çıktığı belirtilen Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un 2 Aralık tarihinde Türkiye’den kaçtığı ortaya çıkmıştı.