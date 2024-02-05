Öldürülen müzisyenin nişanlısı olay hakkında konuştu: Bana kötü sözler söyledi

İstanbul Güngören’de nişanlısıyla birlikte restorana giden 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin, yaşamını yitirmişti. Umut Emre Aytekin’in cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan Aytekin’in nişanlısı Maria Zeppin, “Araya girdiğimde artık çok geç olmuştu” dedi.

“BANA KÖTÜ SÖZLER SÖYLEDİ”

Törende, gazetecilere olay anını aktaran Maria Zeppin, Aydemir’in restoranda sipariş verdikten sonra tuvalete gittiğini söyledi ve "O sırada arka masada oturan iki erkekten biri bana dönerek kötü sözler söyledi. Emre lavabodan gelince 'başka bir masa bakalım' dedim. 'Niye?' diye sordu. Ben de iki kişinin kötü söz söylediklerini ama ne sözün ne olduğunu söylemedim" ifadelerini kullandı.

Aydemir’in şahısları sakince uyardığını belirten Zeppin, "Sonra yemek almak için gittiğinde ikisi ona doğru yöneldi. Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu." dedi.

KUZENİ KONUŞTU: LAF ATMIŞLAR

Umut Emre Aytekin kuzeni Oya Kıvrak da saldırganların Aydemir’in nişanlısına laf attığını söyleyerek olayın bu sebeple meydana geldiğini anlattı. Olay anında, nişanlısının da Aytekin'i korumak için kendisini siper ettiğini ifade eden Kıvrak, şahıslardan birinin Aytekin'in nişanlısını ittiğini, diğer saldırganın da gelerek Aytekin'e vurmaya başladığını aktardı.

SALDIRGAN ŞAHISLARDA MÜZİSYEN

Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö. isimli saldırganlar, Aytekin yere düşünce olay yerinden ayrıldı. Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelip yerde yatan Aytekin'in başında bekledikleri görüldü.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Aytekin'in yaşamını yitirdiği olay anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntülerde, Aytekin ve nişanlısının masada oturdukları esnada Ceyhun T. ve Hayrettin Ö. ile tartıştığı, daha sonra Aytekin'in kahve almak için kasaya geçtiği sırada saldırganların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görülüyor.

Aynı zamanda görüntülerde Maria Zeppin'in araya girdiği ve saldırganlar tarafından darp edildiği degörülüyor. Zeppin'in saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından Aytekin'in başını kucağına alarak ağladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

"BÜTÜN UMUDUMUZ GİTTİ"

Umut Emre Aytekin'in dayısı Mahmut Dilek, "Umut Emre Aytekin, çok iyi bir çocuktu. Askerden yeni gelmişti müzisyendi, tekrar Taksim'de işe başlamıştı. Ufacık bir şeyden ötürü tekmeler tokatlar ne demektir? Arkasından gelip vurmak, tekmelemek ne demektir? Çocuğumuz bir ailenin bir çocuğuydu oda maalesef gitti. Anne ve ailesi perişan halde. Ailesi, gelecekleri her şeyi yok oldu. Bitti bütün umudumuz gitti.” açıklamışını yaptı.

"NİŞANLISIYLA EVLENECEKTİ, PARA BİRİKTİRİYORDU"

Umut Emre Aytekin'in arkadaşı Eren Tunçer, "Hak etmedi, işinde gücünde normal bir vatandaştı. Hiç kimseyle bir problem yaşamazdı. Müzisyenlikle geçiniyordu, tek işi de oydu zaten. Severek yapıyordu işini. Senelerdir müzik işiyle uğraşıyordu. Askerden yeni geldi. Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu. İşten çıktıktan sonra evine yakın olan bir kafeye nişanlısıyla beraber kahve içmeye gitmiş. Orada bir tartışma yaşanmış galiba. Tartışmayı çok büyütmemiş galiba ki kahve almaya gitmiş. Kahvesini alırken arkasından gelip yumruk atmışlar" ifadelerini kullandı.