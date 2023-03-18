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Öldürüp Fırat Nehri'ne attılar

Gaziantep'te bir haftadır kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Ömer Yılmaz'ın cesedi nehirden çıkarıldı. Olayla ilgili 1'i kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:43
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Öldürüp Fırat Nehri'ne attılar

Öldürüp Fırat Nehri'ne attılar
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İHA'nın haberine göre, olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. 

Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Yapılan başvurunun ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

İTRİAF ETTİLER

Yapılan çalışma neticesinde İslim Y. isimli kadın şüpheli ile Ali .T. isimli bir başka şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı. 

Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, şüpheli şahısların ifadesinin ardından Fırat Nehri'nden gece saatlerinde çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

YASAK AŞK İDDİASI

Öte yandan, olayın 'yasak aşk' nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

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