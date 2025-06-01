Ole Gunnar Solskjaer "İşler isteğimiz gibi gitmedi"

Kaynak: AA
Ole Gunnar Solskjaer "İşler isteğimiz gibi gitmedi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer "Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." dedi.

"İŞLER İSTEĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Solskjaer, sahada iyi oynadıklarını güzel bir mücadele orta koyduklarını söyledi.

Oyuncularının performansından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Odaklanmış şekilde maçı geçirdik. Maalesef diğer sonuçlara baktığımız zaman işler isteğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kulandı.

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