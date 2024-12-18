Oleksandr Usyk ve Tyson Fury dev karşılaşmaya hazır

Boks dünyasının dev isimleri Oleksandr Usyk ve Tyson Fury, Cumartesi günü Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde rövanşa çıkacak. İlk maçta galibiyeti split kararla elde eden Usyk, ailevi bağlarını koruyarak moral bulduğunu belirtirken, Fury tamamen izole bir kamp süreci geçirdi.

37 yaşındaki Usyk, ailesiyle her gün konuştuğunu fakat onları beş aydır göremediğini söyledi. Özellikle küçük kızı Maria’nın yürümeye başlaması ve "mama" ile "baba" gibi kelimeler söylemesi, Ukraynalı şampiyon için önemli bir motivasyon kaynağı olmuş. Usyk, "Bu benim gerçek motivasyonum. Ailem beni güçlü kılıyor," dedi.

FURY’NİN SESSİZ KAMPI

Tyson Fury ise tamamen farklı bir yol izledi. Malta’da üç aylık yoğun bir kamp süreci geçiren Fury, eşi Paris ile hiç iletişim kurmadı. Fury, bu yöntemin dikkatini toplamasına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Bu uzun bir süreçti ama yüzde yüz buna değer," dedi.

Paris Fury, kocasını desteklemek adına bu zorluğa katlandığını dile getirdi. İlk karşılaşma öncesi altı aylık hamileyken bebeğini kaybeden Paris, bu rövanşta eşine sahada destek olacağını açıkladı. Instagram’da yaptığı bir paylaşımda, "Fedakarlıklar göz önüne çıkmıyor ama bu onun ihtiyacıysa, sabrederim," ifadelerini kullandı.

YENİ BİR MÜCADELE

Riyad’daki karşılaşmada Usyk, WBA (Super), WBO ve WBC unvanlarını savunacak. İlk karşılaşmada favori olan Fury, bu kez hafif bir dezavantajla sahaya çıkacak. Tüm gözler, iki farklı hazırlık tarzının bu önemli rövanşa nasıl etki edeceğinde.