Ölen babasının eşyalarını balkondan atan kız caddeyi çöplüğe çevirdi

İzmit’te yaklaşık 2 hafta önce evinde ölü bulunan Eşref Doğan’a (92) ait eşyalar, kızı tarafından sokağa bırakılınca cadde çöplüğe döndü. Belediye ekipleri caddeden 4 kamyonet ev eşyası topladı.

Ölen babasının eşyalarını balkondan atan kız caddeyi çöplüğe çevirdi

DHA’nın haberine göre, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde yalnız yaşadığı evinde yaklaşık 2 hafta önce ölü bulunan Eşref Doğan’ın eşyaları, sabah saatlerinde 4 kızından biri tarafından sokağa bırakıldı. Bir kısmı balkondan atılan, bir kısmı da kapıdan çıkarılan eşyalar, üzerlerine yağmur da yağınca kullanılamaz hale geldi. Eşyaların oluşturduğu görüntü çöplüğü andırdı.

Esnafın ihbarıyla gelen belediye ekipleri sokakta temizlik çalışması yaptı. Temizlik personelleri çoğunluğu ev eşyası, kıyafet ve kişisel malzemelerden oluşan yaklaşık 4 kamyonet eşyayı alıp, götürdü.

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