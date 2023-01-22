Dolandırıcılar şimdi de hayatını kaybedenlerin sosyal medyasını hedef aldı

Her geçen gün gündelik hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya, dolandırıcıların her gün farklı bir yöntemle karşımıza çıkmasına neden oluyor. Vatandaşların paylaşımlarından yola çıkan ve etkileşimlerini yakından takip eden dolandırıcılar, bu kez de hayatını kaybeden kişilerin sosyal medya hesaplarını hedef aldı. Dolandırıcılar, sahte dekont üzerinden hesabın takipçilerini dolandırma girişiminde bulunuyorlar.

YENİ HEDEF HAYATINI KAYBEDENLERİN HESAPLARI

Vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden uyaran Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya hesapları dolandırıcıların hedefinde bulunuyor. Siz vefat etseniz de etmeseniz de, yaşayan kişilerin bile sosyal medya hesapları çalınabiliyor. Özellikle belirtmek istiyorum; bir yakınınız vefat ettiği zaman muhakkak tüm sosyal medya hesaplarının kapatılmasını sağlayın.

Burada bir itiraz olmadığı sürece dolandırıcılar hayatını kaybetmiş kişilerin hesapları üzerinden her şeyi yapıyorlar. Bir yönetmelik değişikliği yapılarak vefat eden kişinin, ölüm raporunun e-devlet üzerinden alındıktan sonra tüm hesapları otomatik olarak kapatılması lazım. Aksi takdirde bu hesaplar dolandırıcıların eline geçiyor. İtiraz süreci de olmadığı için birçok vatandaş mağdur oluyor."

BORÇLARDAN VARİSLER DE ETKİLENEBİLİR

Varisleri uyaran Gündüz, "Bir miras kaldığı zaman varisler koşarak bu mirasın paylaşımına gidiyorlar ama vatandaşlarımız hayatını kaybeden kişilerin sosyal medya hesaplarını es geçiyorlar. Bu bir miras kadar önemlidir. Burada doğacak olan borçlardan varisler de etkilenebilir" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadaki paylaşımlarımızda dikkatli olmamız gerekir" diyen Gündüz, "Sosyal medya paylaşımlarınızdan tüm ailevi yaşantınız suçluların eline geçmektedir. İşte yok altın günü kutluyor, diplomasını paylaşıyor, birçok bilgi ve belge paylaşılıyor... Bunları paylaşmayalım. Kullanıcılarımız bazen 'Benim hakkımda bu kadar bilgiye nasıl ulaşıyorlar' diyorlar, işte hepsine bu şekilde ulaşıyorlar" açıklamalarında bulundu.

'ÇEREZ'LERE TIKLAMAYIN

Gündüz, "Burada vatandaşlarımız ‘çerez hesaplara’ tıklamak zorunda kalmasın. Çünkü siz neyi takip ediyorsanız onlar da açıkça bunları görüyor ve size sürekli önerilerde bulunuyorlar. Bu insan haklarına da aykırıdır. Bu ‘çerezlerin’ tıklanması kaldırılsın" ifadelerini kullandı.

"ZAAFLARINIZI ÖĞRENİYORLAR HEDİYE KAZANDINIZ" DİYORLAR

Kullanıcıların en çok 'yüksek kar vaadi' ile dolandırıldığını belirten Gündüz, “Sizin zaaflarınız öğreniyorlar, bu zaafların başında da refah payımızı arttırmak geliyor. 'Hediye kazandınız, şunu kazandınız' diyerek dikkat çekmek istiyorlar. Kesinlikle bunlara kanmayalım. Bilmediğimiz hesaplara tıklamayalım. Akla hayale gelmeyecek şeylerle insanlarımızı kandırıyorlar" dedi.

(Kaynak: İHA)