Olgun Şimşek yeni rolüyle şaşırtacak

Son olarak "Terzi" dizisiyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Olgun Şimşek'in yeni dizi projesi belli oldu.

Olgun Şimşek yeni rolüyle şaşırtacak

Oyuncu Olgun Şimşek yeni dizi projesi için yakında sete çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ünlü oyuncu TRT1’in “Kara Ağaç” dizisiyle anlaştı.

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Hazırlıkları “Toprak Ana” adıyla başlayan dizide bir dizi değişiklik yaşandı. İsmi ve çekim yeri değişti. Hikâyesi 1970’lerde geçen dizinin başta Adana’da yapılması planlanan çekim yeri Kapadokya‘ya alındı.

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Güçlü bir toprak hikâyesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturacak. Cast çalışmaları devam eden Motto Yapım imzalı dizide Olgun Şimşek “Celal Ağa” rolüne hayat verecek. “Kara Ağaç”ın çekimlerinin aralık sonu, ocak başı gibi başlaması planlanıyor.

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