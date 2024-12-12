Olimpija, Cercle Brugge'e karşı hezimete uğradı

Olimpija, 5. maçta evinde oynadığı Cercle Brugge'e karşı ağır bir mağlubiyet aldı. Başlangıçta iyi mücadele etmesine rağmen, erken gelen gol ve sonrasında takımın 10 kişi kalması, ev sahibi ekibin oyun planını bozdu. Maçın ikinci yarısında Thalisson'un kırmızı kart görmesi, maçı tamamen Cercle Brugge'in lehine çevirdi.

İlk dakikalarda Cercle Brugge, 2. dakikada Kazeem Olaigbe'nin golüyle öne geçti. Ancak Olimpija, 5. dakikada Alex Blanco'nun güzel golüyle eşitliği sağladı. Yine de misafir ekip, 24. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle yeniden öne geçti. Maçın ilk yarısında Olimpija'nın gol bulma çabaları sonuçsuz kalırken, ikinci yarıdaki kırmızı kartla işler daha da zorlaştı.

Thalisson'un oyundan atılmasının ardından Cercle Brugge, 72. dakikada Kevin Denkey'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 81. dakikada Olaigbe’nin bir başka golü, maçın skorunu belirledi ve ev sahibi ekip Olimpija, 4-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Olimpija, 5. grup maçlarında 2. yenilgisini alarak, grup liderliğini kaybetti. Ancak hala son 16'ya kalma şansı var. Önümüzdeki hafta Polonya'da Jagiellonia ile yapacağı maç, Sloven ekibinin bu hedefe ulaşabilmesi için kritik önem taşıyor.