Olimpiyat komitesinden son akşam yemeği açıklaması

2024 Paris Olimpiyat Oyunları İletişim Direktörü Anne Descamps, açılış töreninde "drag queen" performansıyla tasvir edilen Hz. İsa'nın "Son Akşam Yemeği" tablosunun Fransa Katolik Kilisesi gibi bazı dini kurumların tepkisini çekmesi üzerine açıklamada bulundu.

Descamps, söz konusu tasvirin herhangi bir dini gruba hakaret etme amacı taşımadığını ve toplumda hoşgörünün kutlanmasının amaçlandığını belirtti. Tepkiler nedeniyle üzüntü duyduklarını da ifade etti.

Paris Olimpiyatları'nı düzenleyen Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) günlük basın toplantısında konuşan Descamps, açılış töreninde gerçekleştirilen performansların toplumda hoşgörü ve çeşitliliğin kutlanmasını hedeflediğini vurguladı. "Eğer bazı kişiler rahatsızlık duyduysa, tabii ki çok üzgünüz" dedi.

Öte yandan, Olimpiyat Yayın Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Yiannis Exarchos, açılış törenindeki tartışmalara neden olan "drag queen" performansının videosunun kaldırılması iddialarına kesin bir yanıt vermekten kaçındı.