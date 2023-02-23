2024 Paris Olimpiyat Oyunlarını büyük bir tehlike bekliyor

Dünyanın en eski ve en kapsamlı spor organizasyonlarından bir tanesi olan olimpiyatlar 4 yılda bir gerçekleştiriliyor. 2020 yılında Japonya-Tokyo olimpiyatlara ev sahipliği yaparken 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek.

CNN International'in haberine göre Olimpiyatların başlamasına 1 yıldan uzun bir süre varken Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyat gelecekleri de tartışılmaya başlandı. Ukrayna ile yaşanan savaşta Rusya ve Belarus’un aynı safta yer alması bu tartışmaların odak noktasında.

OYUNLAR ‘ANLAMSIZ’ HALE GELEBİLİR

Polonya Spor Bakanı’nın yaptığı açıklamada Rusya ve Beyaz Rusya’dan sporcuların Paris Olimpiyatlarına katılması ve burada yarışmalarına izin verilmesinin geniş çaplı bir boykota neden olabileceği ve bunun olimpiyat oyunlarını ‘anlamsız’ hale getireceğini söyledi.

30’DAN FAZLA ÜLKE RUS VE BELARUSLU SPORCULAR İÇİN YASAK İSTEDİ

Birleşik Krallık resmi internet sitesinden yayınlanan ortak bir bildiride aralarında ABD’nin de bulunduğu 30’dan fazla ülkenin Rus ve Belaruslu sporcuların oyunlara alınmaması gerektiği ifade edildi.

Geçen hafta IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Olimpiyatlara katılmaları halinde tarafsız sporcular olarak yarışacaklarını söyledi.

Ülkeler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) aldığı ‘Rus ve Belaruslu oyuncular tarafsız sporcu olarak katılabilir’ kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

‘’SPOR VE SİYASET İÇ İÇE GEÇMİŞ’’

Ortak açıklamada ayrıca, "Rusya ve Beyaz Rusya'da spor ve siyaset yakından iç içe geçmiş durumdadır. Rus ve Beyaz Rusya Olimpiyat sporcularının, devletleri tarafından doğrudan finanse edildikleri ve desteklendikleri zaman 'tarafsız' olarak yarışmalarının ne kadar mümkün olduğu konusunda güçlü endişelerimiz var’’ denildi.

Açıklama ABD, Kanada, İngiltere, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Letonya'dan spor ve kültür bakanları tarafından imzalandı. , Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç tarafından tüm spor kamuoyuna bildirildi.

''SPORCULARA MİLLİYETİNE GÖRE AYRIMCILIK YAPILMASIN''

İnsan Hakları Yüksek Komisyonu ofisi, IOC'nin Rus ve Beyaz Rusya sporcularının tarafsız olarak rekabet etmelerine izin vermesin överek, yönetim organını "herhangi bir sporcunun milliyetine göre ayrımcılık yapılmamasını" sağlamaya davet etti.

DÜNYANIN EN ESKİ SPOR ORGANİZASYONU OLİMPİYATLARIN TARİHÇESİ

Günümüzde yapılan Modern Olimpiyat Oyunları'nın kökeni Antik Yunan'da yapılan şenliklere dayanır. İlk olimpiyatlar, Eski Yunan'da Tanrı Zeus adına yapılan şenliklerdi. M.Ö. 776 yılında Yunanistan'ın Olimpia bölgesinde, Isparta Kralı Likorgos'un da önerisiyle yapılan şenlikler, tarihteki ilk olimpiyat oyunlarını temsil eder. Önceleri 32 metre genişliğinde, 192 metre uzunluğunda bir pistte sadece 1 gün süren koşullardan oluşan oyunlara sonraları değişik mesafelerde yarışlar, disk ve cirit atma, uzun atlama, boks, güreş, atlı araba yarışları gibi branşlar eklenerek şenliklerin süresi de 5 güne çıkarıldı. İlk başlarda ölülerin ruhlarının 8 yılda bir dirileceği inancıyla 8 yılda bir düzenlenen oyunlar, daha sonra 4 yılda bir yapılmaya başlandı.

M.Ö 146'da Yunanistan'ın Romalılar tarafından işgal edilmesi üzerine oyunlar Atina'ya alındı. M.S 392 yılında Bizans İmparatoru 2. Theodosius, Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı stadyum ve tapınarları yıkarak olimpiyat geleneğine son verdi. Ayrıca M.S. 522 ve 551 yıllarında yaşanan iki deprem ve sel felaketi de bu tesislerde büyük hasar meydana getirerek Eski Olimpiyat Oyunları'nın izlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Modern Olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertın'dir. İlk Modern Olimpiyatlar ise 1896 yılında Atina'da düzenlendi ve ardından her 4 yılda bir yapılmaya başlandı.