Olimpiyat Rekoru kırdı Yusuf Dikeç pozu verdi. Duplantis'ten tarihi atlayışlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyat Rekoru kırdı Yusuf Dikeç pozu verdi. Duplantis'ten tarihi atlayışlar

Önce Olimpiyat ardından Dünya Rekoru kıran İsveçli atlet Armand Duplantis sevincini Yusuf Dikeç pozuyla kutladı.

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler sırıkla atlamada 6.10 metrelik derecesiyle Olimpiyat Rekoru rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Duplantis, bu tarihi başarısının ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç’in viral olan hareketini yaparak kameralara poz verdi. Bu hareket, büyük alkış topladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Duplantis’in bu sevincine dair bir paylaşımda bulunarak, “Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın,” ifadelerini kullandı.

Armand Duplantis bu rekorun ardından gözünü Dünya Rekoruna dikti. 6.10'luk dereceyle Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, 6.25'lik dünya rekoru denemesinde üçüncü hakkında başarılı oldu.

Duplantis 6.20'lik derecesiyle daha önceki rekorun da sahibiydi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tanhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, tarzı ve başarısıyla dünya çapında bir şöhret kazanmıştı.

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