Olimpiyat Rüzgârı Çocuklar İçin Esiyor. 'Sporun Oyuncakları' Sergisi İstanbul Oyuncak Müzesi’nde

19 Ağustos tarihine kadar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaret edilebilecek sergide, geçmişten günümüze uzanan geniş bir yelpazede, çeşitli spor dallarına ait oyuncaklar sergileniyor.

Spora ve sporcularına verdiği desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda farklı bir noktaya taşıyarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri olan Trendyol, yeni nesilleri olimpiyat ruhuyla tanıştırmak için İstanbul Oyuncak Müzesi ile el ele verdi.

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın, sergiyi ve Trendyol ile yaptıkları iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

“Londra Hayvanat Bahçesi’ni gezerken bir kum havuzu çıkmıştı karşımıza. Ilgın ve Ozan bize sormadan kum havuzuna doğru koştular ve oynayan çocukların arasına karıştılar. Dakikalar geçtikçe dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukların birbirleriyle kaynaşarak neşe içinde oynadıklarını, kum havuzu etrafındaki banklarda oturan biz yetişkinlerin ise birbirleriyle hiç konuşmadan onları seyrettiklerini gördüm! Oyunun dil, din, ırk farkı gözetmeyen, insanlığı birleştiren gücünün ortaya çıktığı kum havuzu halka şeklindeydi… Beş halkalı bayrağın altında tüm dünyanın toplandığı olimpiyat oyunları da güzelliğini oyun kültürünün haritalardaki sınırları kaldıran o eşsiz gücünden almaktadır. Olimpiyat oyunları dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin “Bu bizim dünyamız” diyebilme duyarlılığının adıdır… ‘Sporun Oyuncakları’ sergisinde bu duyarlılığı biz de Trendyol’un katkılarıyla ziyaretçilerimize sunuyoruz.”

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol’un olimpiyatlara verdiği desteğe ve sergiye dair şunları söyledi:

“130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihinde bir ilke imza attık ve resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partneri’ olduk. Ayrıca 2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoruyuz. Ülkemizi, dünyanın en büyük spor organizasyonlarında temsil ederken, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Oyuncak Müzesi iş birliğimiz sayesinde de çocukları olimpiyat ruhuyla buluşturarak bize gurur veren olimpik sporcularımızın çoğalmasına katkıda bulunmak en büyük arzumuz. Trendyol olarak olimpiyat farkındalığını artırmak ve spor sevgisini küçük yaştaki çocuklara aşılamaya destek olmak istiyoruz. Hem çocukları hem de sporun birleştirici gücüne inanan büyükleri ’Sporun Oyuncakları’ sergisine bekliyoruz.”

Spor ve oyuncak tarihi

ilk kez bir araya geliyor

Antik Yunan’dan modern zamanlara kadar çeşitli spor dallarına ait oyuncaklar sergide görülebilecek. Ziyaretçiler, sporun tarihsel gelişimini oyuncaklar aracılığıyla deneyimleme fırsatı bulacaklar. Antik Olimpiyat oyunlarındaki at arabası yarışlarının oyuncağından, olimpiyat şampiyonu ünlü boksör Muhammed Ali Clay’ın bebeğine kadar pek çok farklı oyuncağın yer aldığı sergide, spor ve oyuncak tarihi ilk kez bir araya geliyor. Sergide, çocukların oyunlarına sporun nasıl konumlandığını, oyun tarihinde hangi spor oyuncaklarının yer aldığını keyifle takip etmek mümkün.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi’nin ilköğretim çağındaki öğrencileri Olimpik spor dalları ve Olimpik değerlerle tanıştırdığı OLİ (Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim) projesinde eğitimlere katılan çocuklar, “Sporun Oyuncakları” sergisini Trendyol sponsorluğunda aileleriyle birlikte ücretsiz olarak gezebilecekler.