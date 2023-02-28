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Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonluğu okunu depremzedeler için sattı

Olimpiyat şampiyonu gururumuz Milli okçu Mete Gazoz bir kez daha Türk halkının kalbini 12'den vurdu...

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 16:52
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Olimpiyat şampiyonluğu okunu depremzedeler için sattı

Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonluğu okunu depremzedeler için sattı
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Milli okçu Mete Gazoz’un altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kullandığı ok, depremzedeler yararına düzenlenen açık artırmada 200 bin liradan alıcı buldu.

Olimpiyat şampiyonu Mete’nin, geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı.

Murat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, “Oku, Mete Gazoz’a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım.” ifadelerini kullandı.

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