Olimpiyatlara bir kota daha. 10-0 kazandı bileti kaptı

Milli güreşçi Zeynep Yetgil büyük bir başarıya imza atarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için yarışma hakkını kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri’nin heyecanlı üçüncü gününde, kadınlar 53 kilo kategorisinde mücadele eden Yetgil, rakiplerini geride bıraktı.

Özbek rakibi Shokhida Akhmedova ile en iyi üçüncülük maçında 10-0 gibi ezici bir skorla galip gelen Zeynep Yetgil, olimpiyat vizesini alarak, Türkiye’yi Paris 2024’te temsil etme şansını elde etti.