Olimpiyatlara damga vuran Imane Khelif erkekmiş! Raporla ispatlandı

Bir gazeteci Cezayirli boksör Imane Khelif'in XY kromozomuna sahip olduğu gösteren bir rapora ulaştı. Rapora göre Imane Khelif erkek olduğun fark etmeden büyümüş. Mikropenise sahip olan Khelif'in bir rahmi de bulunmuyor.

Olimpiyat oyunlarında boksörümüz boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'la dövüştürülen Tayvanlı Lin Yu Ting gibi Cezayirli boksör Imane Khelif'in de cinsiyeti hakkında tartışmalar yaşanmıştı.

TÜM TARTIŞMALARA RAĞMEN ALTIN MADALYA ALDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Boks branşı kadınlar 66 kiloda Cezayirli boksör Imane Khelif tüm rakiplerini açık ara geride bırakarak altın madalya kazanmıştı. İtalyan boksör Angela Carini, Khelif karşısında ilk raundun 46. saniyesinde maçı bırakarak onun bir erkek gibi güçlü olduğunu söylemişti. Khelif yaptığı bir açıklama ile kadın olduğunu savunmuştu.

2023 YILINA AİT BİR BELGE BULUNDU

Her ne kadar Khelif doğuştan kadın olduğunu söylese de Reduxx isimli bir feminizm hareketi platformu Cezayirli boksör Imane Khelif davasında bir Fransız gazetecinin Khelif’in “testisleri” olduğunu ortaya koyan bir rapora ulaştı.

Raporun Haziran 2023’te Paris’teki Kremlin-Bicêtre hastanesi ile Cezayir’deki Mohamed Lamine Debaghine hastanesinin iş birliğiyle düzenlendiği belirtildi. Uzman endokrinologlar Soumaya Fedala ve Jacques Young’ın hazırladığı raporda Khelif’in yalnızca biyolojik erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğunun bulunduğu, 5-alfa redüktaz eksikliğinden etkilendiği yazıyor.

ERKEK OLDUĞUKLARINI BİLMEDEN BÜYÜYORLAR

Genetik anormallik çocuğun cinsel organlarının normal gelişimini engelliyor. Düzensizlikler 5-alfa ergenlerde kas büyümesi, saç büyümesi ve meme dokusu gelişimi veya adet görmeme gibi durumlarla belirginleşiyor. Uygun bir tedavi alınmaması halinde ise 5-alfa’ya sahip erkekler yetişkinlikte kadın olduklarına inanabiliyor.

Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia ekim ayında Khelif’in cinsel gelişiminde düzensizlik olduğuna ilişkin bir raporun kopyasına ulaştı.

Aoudia’ya göre klinik rapor bir MRI’ın Khelif’in rahmi olmadığını, bunun yerine iç testislere ve genişlemiş bir klitorise benzeyen bir “mikropenise” sahip olduğunu belirlediğini ortaya koydu.

Khelif’in sağlık raporu, Olimpiyat Komitesi ve uluslararası boks organizasyonları arasında ciddi bir tartışmaya yol açtı. Rapora göre, kromozom testi, Khelif’in XY karyotipine sahip olduğunu doğrularken, hormon testi de erkeklere özgü testosteron seviyelerine sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, doktorlar Khelif’in ebeveynlerinin akraba olabileceği yönünde bir şüpheye yer verdiler. Rapor, Khelif’in cinsiyet kimliğini fiziksel olarak uyumlu hale getirmek için cerrahi düzeltme ve hormon tedavisi önerisini içermekteydi. Rapor ayrıca, bu durumun "çok önemli bir nöropsikiyatrik etkiye" yol açabileceği ve bu yüzden psikolojik desteğin gerektiği vurgulanıyordu.

OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN AÇIKLAMA

Olimpiyat Komitesi, konuya ilişkin açıklamada, "Oyun oynanırken kural değişmez" ifadesini kullanarak, mevcut kuralların geçerliliğini sürdüreceğini belirtti. Bu, Khelif’in Paris Olimpiyatları’nda kadın boks kategorisinde mücadele etmeye devam etmesi gerektiği yönündeki tartışmayı ateşledi.

RAPORUN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMIN MANİDAR

Bu rapor, Khelif’in antrenörü Georges Cazorla’nın, Cezayirli boksörün 2023 Mart ayında Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından kadınlar boksundan diskalifiye edilmesinin ardından Kremlin-Bicêtre Hastanesi’nde değerlendirmeye alındığını açıklamasıyla aynı döneme denk geliyor. Cazorla, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, endokrinologların Khelif’in "kromozomlarında sorun" tespit ettiklerini kabul etti. Buna rağmen, Cazorla, Khelif’in kadınlar boksunda mücadele etmesine izin verilmesi gerektiğini savundu.

Cazorla ayrıca, Khelif’in 2023 yılındaki tıbbi değerlendirme sonrasında testosteron baskılayıcı ilaçlara başladığını belirtti. Ancak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 1999 yılından bu yana sporcuları kromozom testine tabi tutmuyor ve Paris Olimpiyatları’nda kadın boksuna katılabilmek için tek şartın yasal belgelerde kadın cinsiyet işaretinin bulunması olduğu belirtildi.

KROMOZON TESTİ VE TARTIŞMALAR

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Alan Abrahamson, Olimpiyat sporları konusunda uzman bir isim olarak, IBA tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yaptırılan kromozom testlerinin sonuçlarını incelediğini ve Khelif’in DNA’sının XY kromozomlarına sahip bir erkeğe ait olduğunu doğruladığını söyledi.