Olimpiyatlara katılacak Milli sporculara moral verdiler

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 10 yılı aşkın süredir Türkiye Yüzme ve Atletizm Federasyonlarının ana sponsoru olduklarını belirterek, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizin bugününe ve geleceğine yatırım yapmayı asli işimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye'nin yarınları olan gençlerin gelişimi için sporun taşıdığı öneme odaklanıyoruz.

Daha çok gencimizi spora yönlendirmek, olimpik branşların gelişimine destek olmak ve ülkemizin uluslararası arenalarda daha çok temsil edilmesine katkı sağlamak en büyük önceliklerimizden. Bugün, olimpiyatlar öncesi yüzme ve atletizm federasyon başkanlarımız, antrenörlerimiz ve milli sporcularımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesileyle kendilerine Paris'te başarılar diliyorum. Bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

Başkan Erkan Yalçın: Yüzücülerimize güveniyoruz

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye'nin hem sporcu başarısı hem de tesisleşme konusunda dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, "Bu tesisler sayesinde 7'den 70'e herkes yüzme sporunu yapabiliyor. Bu yatırımların meyvelerini de alıyoruz. 8 sporcumuzla Paris Olimpiyatları'na katılıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz." dedi.

"Atletizmde başarıyı hedefliyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise kafilede çok sayıda genç atlet bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu durum, Türkiye'nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımların bir yansıması. Çok verimli bir hazırlık süreci geçirdik. Paris'ten ülkemizi mutlu edecek sonuçlarla döneceğimize inancım tam. Tüm sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum." dedi.