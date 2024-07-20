Olimpiyatlarda bayrağımızı onlar taşıyacak

Kaynak: AA
Olimpiyatlarda bayrağımızı onlar taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 2024 Paris Olimpiyaları'nda bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını açıkladı.

2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu.

Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Paris 2024'ün açılış töreninde Türk bayrağını, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını bildirdi.

Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

Erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz ise okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

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