Olimpiyatlarda LGBT propagandası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyatlarda LGBT propagandası

Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde LGBT unsurlarının ön plana çıkarılması ve küçücük çocukların da bu gösterilere alet edilmesi tepki topladı. Diğer taraftan LGBT’ye özgürlük naraları atılırken Müslüman Fransız sporcu Sylla'nın Olimpiyat açılış törenine başörtüsüyle katılmasına izin verilmedi.

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yanı sıra LGBT etkinliklerinin de merkez üssü oldu.

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Açılış töreninde LGBT topluluğuna ait çeşitli unsurlar, kırmızı halıda dikkat çekici bir şekilde yer aldı. Canlı yayınlarda, özellikle çocukların da katıldığı bu etkinliklerin tartışmalara yol açtı.

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KIZ ÇOCUĞUNU DA ALET ETTİLER
LGBT hareketinin bu denli öne çıktığı bir diğer nokta, Olimpiyat meşalesinin taşınması oldu. Meşale taşıyanlar arasında, 'drag queen' olarak bilinen Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté gibi isimler yer aldı.

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Olimpiyat açılışındaki görüntüler bununla da sınırlı kalmadı; 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun da LGBT defilesinde yer aldığı görüldü. Bu durum, geniş bir yankı uyandırdı.

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LGBT’YE ÖZGÜRLÜK BAŞÖRTÜSÜNE YASAK
Aynı zamanda Fransa, Müslüman Fransız sporcu Sylla'nın Olimpiyat açılış törenine başörtüsüyle katılmasına izin vermedi. Sylla, bu konuda şapka takma şartıyla katılım sağlama teklifini kabul ettiğini sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda "katı laiklik" ilkesine vurgu yapmıştı.

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