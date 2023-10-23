Olimpiyatta 116 yıl sonra ilk kez olmayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımamasıyla boks branşı, 116 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

IOC, Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak branşlarla ilgili kararlar aldı.

IOC'nin boksun Los Angeles 2028'e dahil edilmesine ilişkin kararı beklemeye almasıyla IOC ile IBA arasındaki sorun bir kez daha gün yüzüne çıktı. İki kurum arasındaki sorunlar çözülmezse ve IOC boksu 2028 Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarırsa, Stockholm 1912'den sonra ilk kez boks branşı olimpiyatlarda yer almayacak.