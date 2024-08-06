Olimpiyatta skandal. Uygunsuz davranış yüzünden köyden kovuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen oyunlarda, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından ihraç edilen Alonso, Cumartesi günü 1:03.09'luk derecesiyle yarı finale yükselememişti.

Alonso'nun gezmek amacıyla Olimpiyat Köyü'nden ayrılıp geri dönmesi, komitenin tepkisini çekti.

Misyon Şefi Larissa Schaerer, Alonso'ya bu kararı tebliğ ederken, "Varlığınız takım içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor" dedi.

Başkan Camilo Perez ise Alonso'nun bu davranışını "küçük bir disiplinsizlik" olarak nitelendirdi ve durumu yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Paraguaylı medya, Alonso'nun Disneyland'de vakit geçirdiğini ve bu durumun rahatsızlık yarattığını bildirdi.

LUANA ALONSO KİMDİR?

Luana Maria Alonso Mendez, 19 Mart 2004'te Paraguay'ın Asuncion şehrinde dünyay geldi.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek yarışında mücadele etmiş ve bu disiplinde birçok Paraguay rekoruna imza atmıştır.

Alonso, üniversite eğitimi için ABD'ye giderek, Teksas'taki Southern Methodist Üniversitesi'nde ve Virginia'daki Virginia Tech'te öğrenim görmüştür.

Bu süre zarfında, National Collegiate Athletic Association - NCAA Division I Swimming & Diving'de SMU Mustangs ve Virginia Tech Hokies takımlarında yer almıştır.