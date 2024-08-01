Olmaz denilen oldu adam ölümden döndü

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki 2 katlı evde oturan Cemil Bıçakçı, evinin bahçesinden çıkmak için sürgülü demir kapıyı açtığı sırada elektrik teli kopup kapıya geldi.

Bıçakçı akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yeri sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bıçakçı'yı tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlatırken, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) personeli de düşen elektrik telini yeniledi.