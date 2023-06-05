Olmaz olsun böyle asker eğlencesi. Mahalle ortasında rast gele ateş açtı

DHA’nın haberine göre, Küçük Çamlıca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup sokakta araçlarla konvoy oluşturdu.

Askere gidecek olan kişi ise bulunduğu otomobilden dışarı çıkarak, etrafa "Baba ben vatani borcumu ödemeye gidiyorum. Sen de benim buradaki borçları halledersin" diye seslendi.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Gruptakiler motosiklet ve araçlarıyla sokakta ilerlediği sırada bir kişi havaya ateş açtı.

BEKÇİYE YAKALANDILAR

Daha sonra askere gidecek olan kişi de ateş etmek için silah çıkardığı sırada olay yerine gelen bekçilere yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.