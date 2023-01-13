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Ölmeden 2 saat önce paylaştı! 16 yaşındaki genç kızın sır olayı 

Küçükçekmece’de, henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı binanın en üst katından düşen 16 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın olaydan iki saat önce ‘Hepinizi çok seviyorum çok’ paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:40
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Ölmeden 2 saat önce paylaştı! 16 yaşındaki genç kızın sır olayı 

Ölmeden 2 saat önce paylaştı! 16 yaşındaki genç kızın sır olayı 
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Esma E., oturduğu binanın yedinci katında bulunan balkondan sokak üzerinde park halindeki aracın üzerine düştü.

Esma E.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, genç kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Esma E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. 16 yaşındaki genç kızın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan olaydan iki saat önce Esma E.’nin ‘Hepinizi çok seviyorum çok’ notuyla fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AA)

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