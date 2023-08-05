Olta mezgitleri tezgahlardaki yerini aldı

15 Nisan’da denizlerde uygulanan av yasağının ardından mezgit, hamsi, istavrit, barbun, çipura ve lüfer gibi balıklar tezgahlardaki yerini alabalık, somon, lüfer ve çinakop gibi kültür balıklarına bırakmıştı. Yaklaşan yeni av sezonu öncesinde kıyı balıkçıları tarafından tutulmaya başlanan mezgitler ise uzun bir aranın ardından tekrar balıkçı tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Olta mezgitleri kilosu 80 TL’den vatandaşlara sunuluyor.

Uzun bir aradan sonra tezgahlara düşen mezgidin kilosunun 80 TL olduğunun altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, “15 Nisan’da kapanın sezonun adından mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıklar tezgahları süslemiyordu. 2 gündür kıyıdan olta mezgitleri gelmeye başladı. Mezgidin kilosunu 80 TL’den satıyoruz. Vatandaş da mezgidi görünce tezgahımıza geliyor. Şu anda günlük 10-20 kilo civarı mezgit geliyor. Onu da hemen satıyoruz” dedi.

Bafra’da yakalanan 20 kiloluk sazanların etinin 10 kişiyi rahatça doyurabildiğini de ifade eden Onurcan Köse, “Vatandaşlar hala en çok somona rağbet gösteriyor. Hem lezzeti hem de fiyatı güzel. Somon 70, çipura 150, levrek 130, kefal 60 ve sazanın kilosu da 20 TL’den satılıyor. Sazanlar ise oldukça büyük boyda geliyor. Tanesi 20 kilo civarında gelen sazanı 10 kişilik bir aile rahatça yiyebiliyor. Bu boydaki sazanı genelde bütün olarak fırına veriyorlar. Sadece ödünü alan vatandaşlar löp et kıvamındaki sazanı afiyetle yiyorlar” diye konuştu.

Fiyatları değerlendiren bazı vatandaşlar Karadeniz’deki balıkların pahalı olmasından yakınırken, bazı vatandaşlar ise diğer ürünlere göre balık fiyatlarının gayet makul olduğunu ifade ettiler.

