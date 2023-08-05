Olta mezgitleri tezgahlardaki yerini aldı

Samsun’daki balıkçı tezgahlarında 15 Nisan’daki av yasağını ardından ilk kez olta mezgitleri satılmaya başlandı.

Olta mezgitleri tezgahlardaki yerini aldı

15 Nisan’da denizlerde uygulanan av yasağının ardından mezgit, hamsi, istavrit, barbun, çipura ve lüfer gibi balıklar tezgahlardaki yerini alabalık, somon, lüfer ve çinakop gibi kültür balıklarına bırakmıştı. Yaklaşan yeni av sezonu öncesinde kıyı balıkçıları tarafından tutulmaya başlanan mezgitler ise uzun bir aranın ardından tekrar balıkçı tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Olta mezgitleri kilosu 80 TL’den vatandaşlara sunuluyor.

Uzun bir aradan sonra tezgahlara düşen mezgidin kilosunun 80 TL olduğunun altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, “15 Nisan’da kapanın sezonun adından mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıklar tezgahları süslemiyordu. 2 gündür kıyıdan olta mezgitleri gelmeye başladı. Mezgidin kilosunu 80 TL’den satıyoruz. Vatandaş da mezgidi görünce tezgahımıza geliyor. Şu anda günlük 10-20 kilo civarı mezgit geliyor. Onu da hemen satıyoruz” dedi.

Bafra’da yakalanan 20 kiloluk sazanların etinin 10 kişiyi rahatça doyurabildiğini de ifade eden Onurcan Köse, “Vatandaşlar hala en çok somona rağbet gösteriyor. Hem lezzeti hem de fiyatı güzel. Somon 70, çipura 150, levrek 130, kefal 60 ve sazanın kilosu da 20 TL’den satılıyor. Sazanlar ise oldukça büyük boyda geliyor. Tanesi 20 kilo civarında gelen sazanı 10 kişilik bir aile rahatça yiyebiliyor. Bu boydaki sazanı genelde bütün olarak fırına veriyorlar. Sadece ödünü alan vatandaşlar löp et kıvamındaki sazanı afiyetle yiyorlar” diye konuştu.
Fiyatları değerlendiren bazı vatandaşlar Karadeniz’deki balıkların pahalı olmasından yakınırken, bazı vatandaşlar ise diğer ürünlere göre balık fiyatlarının gayet makul olduğunu ifade ettiler.

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim uyarısı: Asıl zamları o zaman göreceksiniz
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü Güncel
Adıyaman’daki orman yangını söndürüldü
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var Dünya
Fransa’dan sert çıkış: Darbecilerin yarına kadar zamanı var
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme Spor
Norwich City'den flaş Rashica kararı. Galatasaray taraftarını sevindirecek gelişme
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık Magazin
Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı Güncel
Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı
74 yaşındaki kadını sopalarla darp ettiler. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı Güncel
74 yaşındaki kadını sopalarla darp ettiler. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı