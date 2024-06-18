Oltaya köpekbalığı takıldı balıkçılar neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: İHA
Oltaya köpekbalığı takıldı balıkçılar neye uğradığını şaşırdı

Mersin'de amatörce balık avlayan Mehmet Ural'ın oltasına yaklaşık 70 santimetrelik yavru köpekbalığı takılırken, o anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Turizm işiyle uğraşan Mehmet Ural, arkadaşları ile beraber gezmek için Kumkuyu Marina'dan motoryat ile ayrılarak Narlıkuyu açıklarına geldiklerinde balık tutmaya karar verdi.

Ural ve arkadaşları, denize olta attığı sırada oltaya ağır bir şeylerin takıldığını fark etti. Bunun üzerine heyecanlanan Ural ve arkadaşları, oltayı denizden çekti. Arkadaş grubu, diğer yandan da o anları cep telefonu ile kayda almaya başladı.

OLTANIN UCUNDAN KÖPEKBALIĞI ÇIKTI

Ural'ın güçlükle çektiği oltanın ucunda yavru köpekbalığı çıkarken, tekneye alınmaya çalışılan köpekbalığı oltadan kurtularak denize düşerek gözden kayboldu.

"BÜYÜKLÜĞÜ YAKLAŞIK 60-70 SANTİMETRE VARDI"

Olay günü arkadaşlarıyla beraber motoryatla geziye çıktıklarını belirten Ural, "Narlıkuyu civarına geldiğimizde yaklaşık 250-300 metre açıkta oltamıza bir şey takıldı. 'Acaba kayaya falan mı takıldı' dedik. Sonra ben oltayı çekiyorum, o çekiyor, ben çekiyorum, o çekiyor derken üzerimize doğru balık geldiğini anladık. Bir balık yakaladığımızı anladık. Teknemize yanaştığında gördük ki köpek balığı. Tekneye aldık ama öyle bir çırpındı ki kaçtı. Büyüklüğü yaklaşık 60-70 santimetre vardı. Şaşırdık ve ürktük" diye konuştu.

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