Oltayla 24 kiloluk kuzu balığı yakaladı

Kaynak: DHA
Oltayla 24 kiloluk kuzu balığı yakaladı

Antalya'nın Serik ilçesinde, oltaya 24 kiloluk dev bir kuzu balığı takıldı. Balık, tekneye güçlükle alınabildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tekneyle denize açılan Raşit Durgut ve Mustafa Ünal, oltayla 24 kilogram ağırlığında kuzu balığı yakaladı.

Boğazkent Mahallesi açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan Raşit Durgut ve Mustafa Ünal, oltayla 24 kilogram ağırlığında kuzu balığı yakaladı. Hobi olarak balık avladıklarını anlatan Raşit Durgut, "Boş vaktimizde arkadaşlarla veya tek başıma balık avına çıkıyorum. 2 ay önce 21 kilo ağırlığında kuzu balığı yakalamıştık. Bugün de 24 kilo ağırlığında kuzu balığı yakaladık. Balık oltamıza takıldıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca tekneye çıkarmak için uğraştık" diye konuştu.

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