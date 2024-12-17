Oltayla yakalanan istavritin kilosu 150 TL’den satılıyor

Kaynak: İHA
Oltayla yakalanan istavritin kilosu 150 TL’den satılıyor

Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde oltaya takılan istavrit balığı, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde oltaya takılan istavrit balığı, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Süleymanpaşa sahilinde sabahın erken saatlerinde oltalara takılan istavrit balıkçıların yüzünü güldürdü. Sahilde sergilenen taze istavritler ilgi gördü. Balıkçılar da avladıkları balıkları doğrudan sahilde satışa sundu. Alanda zaman zaman yoğun bir hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar taze ve uygun fiyatlı istavrit balıklarına yoğun ilgi gösterdi. Amatör balıkçılar, oltayla avlanmanın keyifli olduğu kadar kazançlı bir uğraş haline geldiğini belirtti.

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