50 tonluk devasa balinanın ölüsü karaya vurdu

Editör: Oğuz Ok

Yaklaşık 17 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olan ispermeçet balinası dün Endonezya’nın Bali adasında ölü halde karaya vurdu. Bu ölümle birlikte birkaç gün içinde üçüncü balina ölümü vakası yaşanmış oldu.

Yetkilinin yaptığı açıklamada, ölü balinanın geçtiğimiz günlerde ölen balinalar gibi hastalıktan dolayı ölmüş olabileceği belirtildi. Deniz memelisinin akciğerlerinde kan bulundu ve bağırsaklarının da sıvılarla dolu olduğu açıklandı. Otopsinin en az üç hafta sürmesi bekleniyor.

2018'de Endonezya'da ölen bir ispermeçet balinasının midesinde 100'den fazla plastik bardak ve 25 plastik poşet bulunması, Endonezya'dan gelen plastik atıkların balinaların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabileceği endişelerini artırdı. Güneydoğu Asya ada devleti, Çin'den sonra denizlerdeki en büyük ikinci çöp üreticisi olarak biliniyor.