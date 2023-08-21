Ölü Deniz'i bitirdiler gözü Göcek'e diktiler

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; MUÇEV’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kapalı zarf usulü 5 Mayıs 2023 günü yapılacağı açıklanan ihaleyle ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Göcek Halk Plajı'nın yıllık 700 Bin+KDV Muhammen bedelle 2 yıl 11 aylığına ihaleye çıkartıldığı öğrenildi.

GÖCEK HALKI AÇIKLAMA BEKLİYOR

MUÇEV’in ihalenin sonucu ile ilgili bir açıklama yapmadığına dikkat çeken Göcek esnafı ve vatandaşlar, Fethiye Belcekız Plajı'nın özel bir firmaya 10 yıllığına verildiğini hatırlatarak, "Umarız Göcek Halk Plajı'nın akıbeti Belcekız gibi olmaz" temennisinde bulundular.

MUÇEV'e ihalenin ne olduğu, iptal edilip edilmediği ve kazandıysa hangi firmanın kazandığını soruldu ancak vakıftan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyu ve Göcek halkı MUÇEV’den söz konusu ihale süreci hakkında açıklama bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Fethiye Ölüdeniz bölgesinin yakınında bölgedeki iş faaliyetleri artan Kenan Kıran, ünlü Belcekız Plajı'nı kiralamıştı. Gelecek dönemde plaj alanında çevre düzenlemesi yapılacağı ve plaja girişin ücretli olabileceği konuşulurken, Babadağ'dan inen yamaç paraşütçülerinin de bu alanı kullanmak için bir bedel ödeyeceği iddia edilmişti.

Öte yandan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu da Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda turizm sezonu ortasında da devam eden izne ve yönetmeliklere aykırı yapılaşmaya tepki göstermişti. Belcekız Plajı'ndaki durumun alınan izinlere ve yönetmeliklere aykırı olduğu belirtilmişti.



