23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ölüm atlayışını hava yastığı durdurdu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde viyadüğün korkuluklarına çıkan ve bir süre aşağıya sarkan vatandaş, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:28
Takip Et

Ölüm atlayışını hava yastığı durdurdu

Ölüm atlayışını hava yastığı durdurdu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki A.Y. cadde üzerinde bulunan Cımbızdere Viyadüğü'nün korkuluklarına çıktı. 

Çevredekiler viyadük üzerindeki korkuluklara çıkan vatandaşı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki viyadükten sarkan vatandaşı gören ekipler, hava yastığını açarak önem aldı. 

Polis ekipleri ise A.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir kişinin ellerinden tuttuğu vatandaş, daha fazla asılı kalamayarak kendini boşluğa bıraktı. Viyadükten aşağıya süzülen A.Y., itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düştü. 

Sağlık ekipleri vatandaşı sedye ile alarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen A.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, aynı köprüden daha öncede intihar girişimleri olmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
2
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
3
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
4
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
6
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
7
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Depremzedeler yararına mezatta 4.7 milyon lira toplandı
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Jude Bellingham'a Manchester United kancası. Servet ödeyecekler
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Deprem bölgesinde alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.