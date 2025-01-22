'Ölüm oteli' bir aileyi yarım bıraktı! Yüzlerindeki gülümseme fotoğraflarda kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Ölüm oteli' bir aileyi yarım bıraktı! Yüzlerindeki gülümseme fotoğraflarda kaldı

Bolu'daki yangın faciasında tatil için İzmir'den giden 4 kişilik aileden Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybetti; eşi Yavuz Suyolcu (42) ile oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) kurtuldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu, inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu, kızı Pera Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında otelde oldukları ortaya çıktı. Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

Ailenin sömestir tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

'Ölüm oteli' bir aileyi yarım bıraktı! Yüzlerindeki gülümseme fotoğraflarda kaldı

'Ölüm oteli' bir aileyi yarım bıraktı! Yüzlerindeki gülümseme fotoğraflarda kaldı

'Ölüm oteli' bir aileyi yarım bıraktı! Yüzlerindeki gülümseme fotoğraflarda kaldı

'Ölüm oteli' bir aileyi yarım bıraktı! Yüzlerindeki gülümseme fotoğraflarda kaldı

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