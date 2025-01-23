'Ölüm oteli'nde yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına yönelik son güncellemesinde hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin tamamının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi. Böylece, hayatını kaybedenlerin sayısı 78 olarak belirlendi.

Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetı̇z, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgı̇ray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akı̇şli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekı̇n, Özüm Karataşlı, Esat Çetı̇z, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazı̇k, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetı̇z, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahı̇n, Laura Kurtınadze.