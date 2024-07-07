Ölüm peşini bırakmadı. İzmir'deki patlamada kahreden detay

Düzenleme: Kaynak: AA
Ölüm peşini bırakmadı. İzmir'deki patlamada kahreden detay

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce çalıştığı bir iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan sağ salim kurtulduğu ortaya çıktı. Dilek'in bu olaydan sonra işten ayrılmasının sebebini korkusu olarak belirtilirken, ailesi ise "Ölüm, onu bir türlü bırakmadı." şeklinde konuştu.

AKP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı ilçesinde 30 Haziran'da meydana gelen patlamada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti. Çankırı, patlamada yaşamını yitiren Dilek Bağ'ın annesi Adalet Bağ ile bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

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Adalet Bağ, ilçede bir bakkal dükkanı işlettiklerini ve kızının patlama günü kahvaltılık almak için dışarı çıkarak patlamanın olduğu yere gittiğini belirtti. Bağ, kızının daha önce Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir kozmetik mağazasında çalıştığını ve orada kimyasal malzemelerden kaynaklanan küçük bir patlama yaşandığını anlattı. Kızının bu olaydan sonra iş yerinden ayrılmak istediğini ve ailesinin marketlerinde çalışmak istediğini söylediğini dile getirdi.

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Çankırı ise olayın detaylı bir şekilde incelendiğini vurgulayarak, "Dilek de diğer kaybettiklerimiz gibi bizi derinden etkileyen biriydi. Önceki patlamada sağ kurtulmuş olabilir ancak ölüm karşısında gücümüzün yetmediğini bilmek çok acı." şeklinde konuştu.

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Çankırı, patlamada yaralanan ve tedavileri devam eden Kübra Çetinkaya Özdemir (33) ile Seher Ergin'e (25) de ziyarette bulundu. Özdemir ve Ergin ile bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Çankırı, yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

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NE OLMUŞTU?

Patlamanın meydana geldiği Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi ise yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile tüp değiştiren M.K.'nin tutuklandığı belirtilmişti.

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