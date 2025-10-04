Ölüm saçan kan grubu ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Doğuştan gelen ve değiştirilemeyen bir özellik olan kan grubunun, özellikle genç yetişkinlerde inme riskini etkilediği, geniş kapsamlı bir bilimsel çalışmayla kanıtlandı.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının liderliğinde yürütülen ve bulguları Neurology dergisinde yayımlanan bu analiz, kan grubu ile erken başlangıçlı iskemik inme arasındaki şaşırtıcı bağlantıyı gözler önüne serdi.

A TİPİ KANA SAHİP OLANLAR RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, 48 farklı genetik çalışmadan alınan verileri bir araya getirdi. Bu kapsamlı havuzda, 60 yaş altındaki yaklaşık 17.000 inme hastası ve 600.000'e yakın sağlıklı kontrol katılımcısı yer aldı.

Yapılan detaylı genetik incelemeler sonucunda, A tipi kan grubuna sahip olan bireylerin, diğer kan gruplarına kıyasla erken başlangıçlı inme geçirme riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğu belirlendi. Buna karşılık, popülasyonda en yaygın kan grubu olan O tipi kana sahip kişilerin ise inme riskinin yüzde 12 daha düşük olduğu tespit edildi. B tipi kan grubunda da kontrollere göre yaklaşık %11'lik bir artış gözlemlendi.

Çalışmanın baş araştırmacılarından ve Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp ve Epidemiyoloji Profesörü olan Dr. Braxton D. Mitchell, bu genetik bağlantının özellikle erken başlangıçlı (60 yaş altı) inme vakalarında belirgin olduğunu kaydetti.

Dr. Mitchell, yaşlılıkta görülen inme ile kan grubu arasındaki ilişkinin ise çok daha zayıf kaldığını belirtti.

RİSK ARTIŞININ ARDINDAKİ PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ

Bilim insanları, bunun kesin nedenini henüz tam olarak belirleyemese de, en güçlü adayın kanın pıhtılaşma mekanizmasıyla ilgili olduğunu düşündü.

Tıbbi camiada uzun süredir bilindiği üzere, O dışındaki kan gruplarına (A, B, AB) sahip kişilerde, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan von Willebrand faktörü (vWF) ve Faktör VIII gibi bazı proteinlerin seviyeleri daha yüksek bulundu.

Çalışmaya katkı sağlayan isimlerden, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü Dr. Steven J. Kittner, "A tipi kanın neden daha yüksek risk getirdiğini henüz bilmiyoruz, ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını saran hücrelerle ve kan pıhtılarının oluşumunda rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle ilgili olduğunu tahmin ediyoruz" şeklinde ifade etti. Bu pıhtılaşma eğilimi, beyni besleyen damarların tıkanmasıyla sonuçlanan iskemik inme riskini artırabildi.

UZMANLAR ENDİŞEYE GEREK OLMADIĞINI VURGULADI

Araştırma, genetik bir hassasiyete işaret etse de, uzmanlar endişeye kapılmak için bir neden olmadığını özellikle vurguladı.

Virginia Üniversitesi Nöroloji Bölümü Araştırma Başkan Yardımcısı Dr. Bradford Worrall, kan grubu ile inme arasındaki risk artışının "çok küçük" olduğunu ve bireysel risk üzerindeki etkisinin bilinen diğer risk faktörleri (yüksek tansiyon, sigara, diyabet) tarafından tamamen gölgede bırakıldığını belirtti.

Dr. Mitchell de, "Kan grubundan kaynaklanan inme riski, sigara ve hipertansiyon gibi bildiğimiz diğer risk faktörlerinden daha küçüktür" açıklamasını yaparak, kişilerin öncelikle değiştirilebilir risk faktörlerine odaklanması gerektiğini kaydetti. Bu bilimsel bulgu, doktorlara ve hastalara genç yaştaki inme mekanizmalarını daha iyi anlama ve özellikle yüksek tansiyon veya sigara gibi ek risk faktörlerine sahip A grubu bireylerin daha dikkatli bir takibini önerme konusunda yeni bir kapı açtı.