Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi

YAZ AYLARINDA ARTAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE SİVRİSİNEK TEHDİDİ

Aşırı sıcaklar ve nemli hava, yaz aylarında enfeksiyon hastalıklarının artmasına neden oluyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu dönemde özellikle ishallerin başı çektiğini belirtti. Prof. Dr. Yavuz, yiyeceklerin uygun koşullarda saklanması ve temiz su tüketiminin önemine dikkat çekti.

Yaz aylarında ishalli hastalıkların artmasının, gıdaların uygun koşullarda saklanamaması, sıcak hava ve su sistemlerinin kontaminasyonu gibi nedenlerle salgın şeklinde seyredebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, bu yaz da benzer durumların yaşandığını ifade etti. Gıda güvenliği ve temiz su tüketimi bu nedenle büyük önem taşıyor.

Ancak, şu anda asıl endişe duyulan konunun sivrisineklerden bulaşan viral hastalıklar olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, özellikle Batı Nil ateşi ve Dang humması konusunda uyarılarda bulundu. Bu hastalıkların Türkiye’de de görülme olasılığına dikkat çeken Yavuz, sivrisineklerle mücadelede bireysel önlemler alınması gerektiğini söyledi. Sivrisinek ısırıklarından korunmak için cibinlik ve sinek kovucuların kullanılması öneriliyor.

SİVRİSİNEKLERDEN BULAŞAN HASTALIKLAR: BATI NİL ATEŞİ VE DANG HUMMASI TEHDİDİ

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sivrisineklerden bulaşan hastalıklar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, Batı Nil ateşi ve Dang humması gibi hastalıklara neden olan sivrisinek türlerinin Türkiye’de de bulunduğunu belirtti.

Batı Nil Ateşi:

Batı Nil ateşi virüsünü taşıyan sivrisinek türleri, Türkiye’de yıllardır görülüyor.

En son 2019’da İstanbul’da bir salgına yol açtı.

Geçen yıl Yunanistan’da 100’den fazla vaka bildirildi.

Merkezi sinir sistemini etkileyerek menenjite neden olabilen tehlikeli bir hastalık.

Dang Humması:

Dang humması, şu an Avrupa ve İran’da yayılıyor ve pek çok vakaya yol açıyor.

Bu bölgelere seyahat edenlerin dikkatli olması gerekiyor.

Aedes türü sivrisinekler, Türkiye’de de bulunuyor ve hastalığın yayılma potansiyeli yüksek.

Ateşli ve bazen ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor.

Prof. Dr. Yavuz, küresel ısınma nedeniyle sivrisinek türlerinin görüldüğü bölgelerin değişim gösterdiğini ve virüs bulaştırabilen türlerin Türkiye’de de tespit edildiğini vurguladı. Bu nedenle, sivrisineklerden bulaşabilecek hastalıkların yakından takip edilmesi ve erken önlem alınması gerektiğini belirtti. Sürveyans takiplerinin önemine dikkat çeken Yavuz, bu hastalıkların kontrol altında tutulmasının hayati olduğunu ifade etti.

“BAKANLIKLAR VE YEREL YÖNETİMLERİN ACİL İŞBİRLİĞİ GEREKLİ"

Bu konuda bir an önce sürveyans (hastalığın tespit ve takibi) çalışmalarına başlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yavuz, şu uyarılarda bulunarak sözlerini noktaladı: “Dang humması da ateşle seyreden bir hastalık. Yineleyen enfeksiyonlarda çok ağır tablolara yol açabiliyor, ölümcül olabiliyor. Bu sivrisinekler halen Türkiye'de var. Küresel ısınmayla birlikte bunu bulaştıran Aedes türü sivrisinekler şu an İstanbul'da da var. Batı Nil açısından da kuş göç yolları üzerindeyiz. Kuşlardan alıp başka canlılara bulaştırabilme riski yüksek. Sonuç olarak aslında yerel yönetimlerle Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı, hatta Çevre Bakanlığı'nın birlikte çalışması gerekiyor. Hayvan sağlığı konularını birlikte ele almaları gerekiyor ki başarı elde edelim. Sivrisineklerin nerede yaşayacağı ve bunların azaltılmasıyla ilgili acilen ortak çalışma yürütülmesi gerekiyor"

NOT: Hastalığın halk arasında bilinen ismi menenjit çok büyük tehlike arz etmekte.

Menenjit, beyni saran zarların ve omuriliğin iltihaplanması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Virüs, bakteri, mantar ya da parazitler, menenjit oluşuma neden olarak kişide sağırlık, nörolojik sekeller epilepsi, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü hatta ölüme neden olabilir.